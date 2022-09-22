В России начал работу новый букмекер – GoldenBet

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В списке легальных букмекерских контор в РФ пополнение. 

На российский рынок вышла новая букмекерская контора – GoldenBet. Игроки уже могут зарегистрироваться в БК с помощью десктопной и мобильной версии сайта, а также внести депозит. Правда, у некоторых клиентов возникают проблемы с получением кода подтверждения для завершения регистрации.  

Отметим, что кроме линии на сайте нельзя найти номер лицензии конторы, правила приема ставок и какую-либо другую информацию о работе букмекера. 

Бросается в глаза и тот факт, что сайт букмекера не полностью локализован на русский язык. 

Букмекерская контора работает по лицензии ООО «Голден Бет». Раньше по ней осуществляла свою деятельность в РФ компания bet365, ушедшая с рынка весной 2022 года.

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