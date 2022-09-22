В России начал работу новый букмекер – GoldenBet

В списке легальных букмекерских контор в РФ пополнение.

На российский рынок вышла новая букмекерская контора – GoldenBet. Игроки уже могут зарегистрироваться в БК с помощью десктопной и мобильной версии сайта, а также внести депозит. Правда, у некоторых клиентов возникают проблемы с получением кода подтверждения для завершения регистрации.

Отметим, что кроме линии на сайте нельзя найти номер лицензии конторы, правила приема ставок и какую-либо другую информацию о работе букмекера.

Бросается в глаза и тот факт, что сайт букмекера не полностью локализован на русский язык.

Букмекерская контора работает по лицензии ООО «Голден Бет». Раньше по ней осуществляла свою деятельность в РФ компания bet365, ушедшая с рынка весной 2022 года.