«Лига Ставок» – Генеральный партнер матча сборных Кыргызстана и России

Букмекерская компания «Лига Ставок» стала Генеральным партнером товарищеского матча национальных сборных команд Кыргызской Республики и России, который состоится 24 сентября 2022 года в Бишкеке на стадионе Д.Омурзакова. Соответствующее соглашение было подписано между Кыргызским футбольным союзом и БК «Лига Ставок».

Помимо статуса Генерального партнера БК «Лига Ставок» получит широкий спектр маркетинговых и коммерческих прав в отношении матча, в том числе право забрендировать стадион в фирменном стиле «Лиги Ставок», а также право на рекламу в трансляции матча на территорию России.

БК «Лига Ставок» – российская букмекерская компания, основанная в 2008 году. Деятельность компании направлена на развитие букмекерского бизнеса в России, поддержку национального спорта и создание новой сферы спортивных развлечений. БК «Лига Ставок» многие годы является надежным партнером спортивных федераций, лиг и клубов, а также реализует многие благотворительные и социально значимые проекты.

Президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский:

«Для «Лиги Ставок» большая честь стать генеральным партнером этого исторического события и поддержать национальную сборную России, для которой матч станет первым в текущем календарном году. Уверен, что все болельщики с нетерпением ждут этой игры. Желаю обеим командам показать красивую и зрелищную игру при полном аншлаге, который безусловно ждет стадион Д.Омурзакова».

Президент КФС Медербек Сыдыков:

«Национальной сборной Кыргызстана в рамках подготовки к Кубку Азии 2023 года очень важно играть с сильными соперниками, одним из которых безусловно является сборная России. Наша главная команда никогда не играла против России, поэтому предстоящий матч носит исторический характер. Мы благодарны БК «Лига Ставок» за то, что выступили генеральным партнером матча, который должен стать праздником для кыргызских любителей футбола».

Стриминговая трансляция матча будет доступна на официальном сайте БК «Лига Ставок».