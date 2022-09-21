Казахстан – Беларусь: прогноз Романа Нагучева на матч Лиги наций 22 сентября

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22 сентября в 17:00 по московскому времени в матче 5-го тура Лиги наций сборная Казахстана примет сборную Беларуси. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор Фонбет Роман Нагучев.

В какой форме Казахстан

В апреле главным тренером сборной Казахстана был назначен российский специалист Магомед Адиев. Под его руководством команда прекрасно провела июньские матчи Лиги наций. Казахстанцы дома уверенно обыграли Азербайджан (2:0), в гостях победили Словакию (1:0) и сыграли вничью с Беларусью (1:1), а в последней встрече на своем поле вновь нанесли поражение Словакии (2:1). В 4 играх казахстанцы набрали 10 очков и опережают идущую на второй позиции Словакию на 4 очка.

В летних матчах турнира прекрасно проявил себя нападающий Абат Аймбетов. Он оформил дубль во встрече с Азербайджаном, а также отметился забитым мячом в игре с Беларусью. В этой Лиге наций казахстанцы наиболее результативно проводили домашние поединки. Они забили по 2 гола в ворота Азербайджана и Словакии – каждый раз это приводило к победам.

В какой форме Беларусь

Сборная Беларуси переживает не лучшие времена. В отборочном турнире к чемпионату мира в Катаре команда заняла последнее место в группе E, пропустив вперед даже Эстонию. Ничуть не лучше у белорусов складываются дела и в Лиге наций – в 4 матчах они не сумели одержать ни одной победы. Подопечные Георгия Кондратьева на нейтральном поле в Сербии уступили Словакии (0:1) и сыграли вничью с Азербайджаном (0:0) и Казахстаном (1:1) и в гостях потерпели поражение от Азербайджана (0:2). Заработав лишь 2 очка, Беларусь замыкает свою группу и имеет реальный шанс вылететь в лигу D.

Команда очень слабо смотрится в атаке – в 4 встречах Лиги наций она забила всего 1 гол. В этих матчах не принимал участие игрок «Рубина» Виталий Лисакович, у которого возник конфликт с главным тренером. Форвард не был вызван и на ближайшие встречи против Казахстана и Словакии. Так что перспективы Беларуси в сентябрьских играх довольно туманны.

Казахстан – Беларусь: статистика личных встреч

В первом очном матче в этой Лиге наций команды сыграли вничью (1:1). Таким образом, Казахстан прервал неудачную серию из 3 поражений подряд в официальных встречах с Беларусью (0:4, 1:2, 0:2).

Прогноз Романа Нагучева на матч Казахстан – Беларусь 22 сентября

Это матч, к которому легко привязать клеймо «тотал меньше 2,5», но я так делать не буду. Сборная Казахстана – одно из открытий этого розыгрыша Лиги наций, а сборная Беларуси в гостях играет несколько хуже, чем на нейтральном поле. Безусловно, хозяева – фавориты. Наверняка они захотят закрепить свое преимущество в группе, и домашняя встреча с Беларусью – идеальный вариант для этого. Мне кажется, что Казахстан выиграет. А чтобы коэффициент поднялся, я предпочитаю победу с форой (-1).

Прогноз: победа Казахстана с форой (-1) за 3.70. 

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