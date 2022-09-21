Сборная Украины проиграла лишь один матч под руководством Петракова. На победу над Шотландией дают 35%

21 сентября сборная Украины сыграет с Шотландией в рамках Лиги наций УЕФА.

Сборная Украины под руководством Александра Петракова (тренер у руля больше года) потерпела лишь одно поражение – в плей-офф за путевку на чемпионат мира украинцы минимально уступили сборной Уэльса. Всего на счету команды за этот период пять побед, в том числе над Шотландией, и шесть ничейных результатов.

Шотландцы же проиграли две из четырех последних игр: в квалификации к ЧМ проиграли Украине 1:3, а в Лиге наций уступили Ирландии со счетом 0:3.

Поставить на победу сборной Украины в предстоящей встрече можно с коэффициентом 2.76 в «1хСтавке».

Матч начнется в 21:45 по времени Москвы.