РФС предложил решить вопрос с целевыми отчислениями от букмекеров

По сообщениям «Матч ТВ», заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту поднял вопрос о законодательном решении вопроса с целевыми отчислениями букмекерских контор на развитие массового и детско-юношеского спорта.

«Важнейший вопрос для большинства федераций – целевые отчисления от букмекеров. Прямое есть упоминание в поручениях по проблематике массового спорта о финансировании за счет целевых отчислений и увеличении доли на финансирование детско‑юношеского спорта. Категорически поддерживаем. Это нужно как можно быстрее принимать. Более того, насколько нам известно, поднималась тема – и она нашла поддержку в правительстве – увеличение самой цифры – с 1,5% до 2 со следующего года. Если есть возможность принять закон до конца года, мы бы очень просили обсудить это оперативно на рабочей группе, с профильными министерствами и ведомствами», – приводит «Матч ТВ» слова Рогачева.

Рочагев получил поддержку и других участников заседания, в том числе президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова.