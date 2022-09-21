РФС предложил решить вопрос с целевыми отчислениями от букмекеров

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По сообщениям «Матч ТВ», заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту поднял вопрос о законодательном решении вопроса с целевыми отчислениями букмекерских контор на развитие массового и детско-юношеского спорта. 

«Важнейший вопрос для большинства федераций – целевые отчисления от букмекеров. Прямое есть упоминание в поручениях по проблематике массового спорта о финансировании за счет целевых отчислений и увеличении доли на финансирование детско‑юношеского спорта. Категорически поддерживаем. Это нужно как можно быстрее принимать. Более того, насколько нам известно, поднималась тема – и она нашла поддержку в правительстве – увеличение самой цифры – с 1,5% до 2 со следующего года. Если есть возможность принять закон до конца года, мы бы очень просили обсудить это оперативно на рабочей группе, с профильными министерствами и ведомствами», – приводит «Матч ТВ» слова Рогачева. 

Рочагев получил поддержку и других участников заседания, в том числе президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова.

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