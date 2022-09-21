«Амур» проваливает старт домашних матчей. «Салават» в первом матче этим умело воспользовался

Теги Салават Юлаев Амур КХЛ Ставки на спорт Ставки на хоккей натив Ставки

21 сентября «Амур» примет на своем льду «Салават Юлаев» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. 

«Амур» проиграл первый период в семи из восьми последних домашних матчей в КХЛ, а пропустил в первом отрезке матча и вовсе в 13 из 14 последних игр на родном стадионе. 

«Салават» два дня назад уже воспользовался слабостью хозяев в первом периоде: забросил две безответные шайбы и обеспечил себе преимущество, которое продержалось до самого конца встречи. 

Поставить на то, что уфимский клуб забросит как минимум одну шайбу в первом периоде предстоящего матча можно с коэффициентом 1.87 в «Бетсити».

Встреча начнется в 12:00 по МСК.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные