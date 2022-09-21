«Амур» проваливает старт домашних матчей. «Салават» в первом матче этим умело воспользовался

21 сентября «Амур» примет на своем льду «Салават Юлаев» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Амур» проиграл первый период в семи из восьми последних домашних матчей в КХЛ, а пропустил в первом отрезке матча и вовсе в 13 из 14 последних игр на родном стадионе.

«Салават» два дня назад уже воспользовался слабостью хозяев в первом периоде: забросил две безответные шайбы и обеспечил себе преимущество, которое продержалось до самого конца встречи.

Поставить на то, что уфимский клуб забросит как минимум одну шайбу в первом периоде предстоящего матча можно с коэффициентом 1.87 в «Бетсити».

Встреча начнется в 12:00 по МСК.