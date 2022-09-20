Предскажи итоги группового этапа ESL Pro League 16 и выиграй до 100 000 фрибетов в BetBoom

Уже в это воскресенье определятся команды, которые попадут в плей-офф ESL Pro League 16 по CS:GO. В связи с этим BetBoom разыграет гарантированные фрибеты среди всех зарегистрированных пользователей!

Чтобы их получить, нужно угадать исходы матчей группового этапа ESL на лендинге https://betboom.ru/actions/oracul-esl-1909:

Суббота (24 сентября) в 20:30 МСК:

C9 – Furia

Воскресенье (25 сентября) в 20:30 МСК:

C9 – Liquid

Riders – EF

Furia – EG

Также надо сделать одну или несколько ставок на общую сумму от 100 рублей на любое киберспортивное событие до 24 сентября 19:30 МСК.

Призовой фонд 100 000 фрибетов будет поровну разделен между всеми участниками, правильно угадавшими исходы четырех матчей, а результаты объявят 26 сентября в 15:00 МСК.