18 сентября в Казани в парке «Урам» состоялся Winline Unics Fest

Масштабный баскетбольный фестиваль Unics Winline Fest, приуроченный к старту нового сезона, прошел в казанском парке «Урам» 18 сентября.

Презентация обновленного состава команды и нового дизайна клубного автобуса от знаменитого стрит-арт художник Евгений Ches собрала полную концертную площадку самого большого экстрим-парка в нашей стране.

В начале праздника публику развлекал зажигательный чирлидинг группы поддержки УНИКСа и маскот Уно.

Гости фестиваля принимали участие в челленджах и выигрывали сезонные абонементы на домашние матчи, а стритбольный турнир по накалу страстей мог сравниться с матчами регулярного чемпионата. Победители мини-турнира сразились в финале с командой легенд Уникса и получили награды на сцене из рук лучших игроков клуба за всю его историю – Руслана Авлеева, Петра Самойленко и Игоря Куделина.

Вместе с баскетболистами фестиваль посетил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов и президент команды Евгений Богачёв. Они пожелали команде новых побед в предстоящем сезоне.

А завершил презентацию команды большой концерт российского рэп-исполнителя Feduk.

Яркое представление команды к новому сезону произвело впечатление на публику своим масштабом – игроки и легенды клуба вместе с приглашенными звездами Big Russian Boss и Feduk подарили болельщикам незабываемое впечатление и дали старт новому сезону, зарядив энергией будущих побед вместе с Winline!