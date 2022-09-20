«Нефтехимик» проиграл все семь матчей текущего сезона. Продолжится ли серия в Новосибирске?

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20 сентября «Сибирь» примет нижнекамский «Нефтехимик» в рамках «регулярки» КХЛ. 

«Нефтехимик» проиграл все семь матчей на старте регулярного чемпионата, шесть последних – в основное время. «Сибирь» стартовала чуть лучше, но подходит к матчу на серии из трех поражений в четырех играх. 

Отметим, что «Сибирь» выиграла три последние очные встречи, правда, лишь одну из них в основное время. 

Поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 1.76 в «Бетсити»

Матч начнется в 15:30 по времени Москвы.

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