«Куньлунь» в семи подряд матчах играет на ТМ. ЦСКА в гостях тоже не блещет результативностью

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20 сентября «Куньлунь» на своем льду примет ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ. 

Во всех семи матчах «Куньлуня» в текущем сезоне было заброшено меньше шести шайб в основное время, в четырех домашних играх – меньше пяти. 

ЦСКА же достаточно результативен в Москве, но в девяти из десяти последних выездных матчей москвичей в рамках КХЛ тоже было забито меньше шести шайб. 

Поставить на ТБ 5,5 в основное время в очной встрече можно с коэффициентом 1.58 в «Лиге Ставок»

Матч начнется в 19:00 по МСК.

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