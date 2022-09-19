Olimpbet запустил акцию «Максимальный драйв». Главный приз – «Гелендваген»

В Olimpbet стартовал «Максимальный драйв». Это уже третья подобная акция для компании: во время Евро-2020 проходил «Евро Драйв», а в конце 2021 года – «Новогодний драйв». Полюбившаяся клиентам акция вернулась в обновленном формате и станет самой масштабной в истории Olimpbet.

Каждые две недели Olimpbet будет разыгрывать топовые призы, главные из которых – автомобили. За время акции букмекер разыграет пять Toyota Camry, один Toyota Land Cruiser, а в финальном розыгрыше 28 декабря на кону будет суперприз – Mercedes G-Class. Кроме авто, каждые две недели клиенты Olimpbet могут выиграть PlayStation 5, iPhone 13, Apple Watch 7, AirPods Pro и фрибеты до 10 000 рублей.

Как участвовать в «Максимальном драйве»:

Делайте ставки от 500 рублей на любые события с коэффициентом от 1.50. Подходят как ординары, так и экспрессы.

За каждые поставленные 500 рублей получайте билеты для участия в розыгрыше.

Секрет успеха прост: больше ставок – больше билетов – больше шансов забрать авто. Максимальное количество билетов не ограничено. Каждую неделю розыгрыш будет транслироваться в прямом эфире на лендинге акции и YouTube-канале Olimpbet. Не упустите свой шанс и получайте максимум от каждой игры вместе с Olimpbet.