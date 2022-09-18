PARI: «Милан» – фаворит в матче с «Наполи», но клиенты ставят на неаполитанцев

В седьмом туре Серии А действующий чемпион Италии «Милан» сыграет с «Наполи». Матч состоится в воскресенье, 18 августа, и начнется в 21:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала, о ставках своих клиентов на грядущую встречу.

Аналитики отдают небольшое предпочтение «Милану» и предлагают поставить на него с коэффициентом 2.10, что соответствует примерно 45% вероятности. На победу «Наполи» предлагается коэффициент 3.40 (около 28%). Сделать ставку на ничью можно за 3.50 (приблизительно 27%).

Клиенты PARI при этом больше склоняются к победе «Наполи»: чуть более 46% от всего объема ставок на исход встречи приходится на триумф команды Лучано Спалетти. На «Милан» сделано лишь 43%, а на ничейный исход приходится 11%.

По оценкам аналитиков PARI в московском дерби с высокой долей вероятности будет забито от двух до трех мячей. Поставить на тотал больше 1,5 можно за 1.25. В то же время коэффициент на тотал больше 2,5 равен 1.88. Вариант «обе забьют» котируется за 1.70.

Обе команды набрали по 14 очков и вместе с «Аталантой» возглавляют турнирную таблицу итальянского первенства. И неаполитанцы, и «россонери» пока не потерпели ни одного поражения в сезоне.

В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами, в Милане со счетом 1:0 победил «Наполи», а в Неаполе с таким же счетом выиграл «Милан».