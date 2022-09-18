«Атлетико» – «Реал»: PARI не видит фаворита в мадридском дерби

Один из самых жарких матчей предстоящих выходных в Европе – мадридское дерби. «Атлетико» и «Реал» дадут огня в шестом туре Ла Лиги. Встреча в столице Испании состоится в воскресенье, 18 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI изучила предматчевые расклады и рассказала, как ставят клиенты на игру команд Диего Симеоне и Карло Анчелотти.

По оценкам аналитиков PARI, в предстоящей встрече нет очевидного фаворита. Сделать ставку на победу «Реала» можно по коэффициенту 2.30, что соответствует примерно 41% вероятности. Ставки на триумф «Атлетико» принимаются с коэффициентом 3.10 (около 31%). Котировки на ничью составляют 3.45 (приблизительно 28%).

Клиенты PARI совершенно уверены, что «Реал» возьмет верх над соперником: почти 87% от всего объема ставок на исход встречи приходится на триумф Королевского клуба. На «Атлетико» сделано лишь около 1% и чуть более 12% на ничейный исход.

Эксперты PARI склоняются к тому, что в матче не будет забито более двух мячей. Вероятность того, что болельщики увидят как минимум два мяча, составляет 1.27. В то же время ставкам на тотал больше 2,5 соответствует коэффициент 1.90. Вариант, при котором забьют обе команды, котируется за 1.70.

Клиентам PARI также доступен широкий выбор дополнительных ставок на мадридское дерби. В частности, поставить на победу «Реала» с разницей в один мяч можно по коэффициенту 4.00, а если «Атлетико» забьет первый гол, сыграет ставка за 2.15. Если же матч завершится нулевой ничьей, банк увеличится в 11 раз.

В прошлом сезоне «Реал» стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов. «Атлетико» стал третьим, а в главном еврокубке дошел до 1/4 финала. Команды дважды встречались во внутреннем первенстве и обменялись домашними победами. «Реал» превзошел своих земляков в декабре со счетом 2:0. «Атлетико» взял реванш в мае – 1:0.

К новому матчу «Реал» подходит в статусе безоговорочного лидера. Команда Анчелотти выиграла все пять матчей чемпионата, набрав 15 очков из 15 возможных. Также «Реал» успел завоевать Суперкубок УЕФА, а в Лиге чемпионов стартовал с двух побед подряд. «Атлетико» занимает в чемпионате 7-е место с 10-ю очками.