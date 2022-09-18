PARI: «Спартак – фаворит в дерби с «Локомотивом»

В одном из главных матчей 9-го тура РПЛ «Спартак» сыграет на своем поле с «Локомотивом». Встреча состоится в воскресенье, 18 сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала, как ставят клиенты на столичное дерби.

Фаворитом предстоящей игры аналитики PARI считают «Спартак». На победу красно-белых можно сделать ставку по коэффициенту 1.68, что соответствует примерно 56% вероятности. Ставки на ничью принимаются за 4.15 (около 23%). Коэффициент на успех «Локо» составляет 4.60 (приблизительно 21%).

Клиенты PARI совершенно уверены, что «Спартак» возьмет верх над соперником: чуть более 89% от всего объема ставок на исход встречи приходится на триумф команды Гильермо Абаскаля. На «Локомотив» сделано лишь 9%.

По оценкам аналитиков PARI в московском дерби с высокой долей вероятности будет забито от двух до трех мячей. Поставить на тотал больше 2,5 можно за 1.65. В то же время коэффициент на тотал меньше 3 равен 1.77. Весьма вероятное событие – голы в исполнении обеих команд. Вариант «обе забьют» котируется за 1.65.

Самая популярная из ставок на точный счет – прогноз на ничью 1:1. Это событие оценивается коэффициентом 8.00. Победы «Спартака» со счетом 1:0 и 2:1 идут за 8.50. Коэффициент на триумф красно-белых со счетом 2:0 равен 9.00.

Кроме того, PARI предлагает широкий выбор дополнительных ставок на дерби. В частности, выигрыш по ставке на голы «Спартака» в обоих таймах составит 2.35. Пари на то, что счет в матче откроет «Локо», принимаются за 2.70. Если же зайдет прогноз на сухую победу гостей, банк увеличится в 8 раз.

По итогам 9 туров «Спартак» занимает в РПЛ пятое место с 16 очками. «Локомотив» находится на 11-й строчке, в активе красно-зеленых 9 очков. Обе команды в преддверии игры добились важных побед в Кубке России на фоне серии неудачных результатов в чемпионате. «Спартак» разгромил «Факел» (3:0), а «Локомотив» дожал «Краснодар» (3:1 в серии пенальти после ничьей 2:2 в основное время).

В прошлом сезоне «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» на своем поле (1:1) и уступил в Черкизове (0:1). Матч второго круга начался с задержкой на час из-за снегопада в Москве, а представители «Спартака» после игры остались недовольны судейством. Судьи просмотрели фол Алексиса Бека-Бека и не стали удалять игрока «Локо» с поля. Бека-Бека продолжил встречу и стал автором победного голевого паса на Вилсона Изидора.