PARI: «Реал» обыграет «Лейпциг» в Лиге чемпионов

Во втором туре Лиги чемпионов действующий победитель турнира и обладатель Суперкубка Европы «Реал» сыграет с обладателем Кубка Германии «Лейпцигом». Матч состоится в среду, 14 сентября, а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках своих клиентов на грядущую встречу.

По оценке аналитиков PARI, очевидным фаворитом встречи считается команда Карло Анчелотти. Сделать ставку на триумф «Реала» можно по коэффициенту 1.65, что соответствует 58% вероятности. Ставки на победу «Лейпцига» принимаются с коэффициентом 4.90 (около 19%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 4.15 (приблизительно 23%).

Клиенты PARI абсолютно уверены, что «Реал» без труда возьмет три очка: почти 79% от всего объема ставок на исход встречи приходится на триумф Королевского клуба. На успех гостей и ничью сделано 20% и 1% соответственно.

От грядущей встречи аналитики PARI ожидают открытой и результативной игры. Велика вероятность, что в матче будет забито как минимум три мяча: поставить на это можно за 1.55. Вариант, при котором забьют обе команды, котируется за 1.67.

Самая крупная ставка на матч составляет 285 550 рублей. Клиент поставил эти деньги на то, что «Реал» не проиграет, по коэффициенту 1.16. Игрок при этом составил экспресс из четырех событий Лиги чемпионов и Кубка России с общим коэффициентом 1.85.

В первом туре ЛЧ «Реал» в гостях обыграл «Селтик» (3:0). «Лейпциг» стартовал в турнире с домашнего поражения от «Шахтера» 1:4, после чего в отставку был отправлен главный тренер Доменико Тедеско. Команду возглавил Марко Розе, под руководством которого уже одержана первая победа: «Лейпциг» переиграл дортмундскую «Боруссию» в Бундеслиге со счетом 3:0.

«Реал» же в этом сезоне выдал стопроцентный результат в официальных матчах, одержав семь побед подряд во всех турнирах.