«Сити» пропускал во всех играх с «Боруссией». Дортмундцы подходят к матчу на сумасшедшей серии результативности

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14 сентября «Манчестер Сити» примет на своем поле «Боруссию» Дортмунд во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. 

Клубы за всю историю встречались в официальных матчах ровно четыре раза (все в ЛЧ) и еще трижды в товарищеских встречах. «Боруссия» смогла забить «МС» во всех семи очных встречах. 

Кроме того, немецкий клуб подходит к матчу на мощной серии: «Боруссия» забивает как минимум один мяч в 40 играх из последних 41 – устоял лишь «Аякс» в домашней игре ЛЧ в прошлом сезоне. 

Поставить на гол немцев в предстоящей встрече можно с коэффициентом 1.76 в «1хСтавке»

Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

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