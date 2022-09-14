«Сити» пропускал во всех играх с «Боруссией». Дортмундцы подходят к матчу на сумасшедшей серии результативности

14 сентября «Манчестер Сити» примет на своем поле «Боруссию» Дортмунд во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Клубы за всю историю встречались в официальных матчах ровно четыре раза (все в ЛЧ) и еще трижды в товарищеских встречах. «Боруссия» смогла забить «МС» во всех семи очных встречах.

Кроме того, немецкий клуб подходит к матчу на мощной серии: «Боруссия» забивает как минимум один мяч в 40 играх из последних 41 – устоял лишь «Аякс» в домашней игре ЛЧ в прошлом сезоне.

Поставить на гол немцев в предстоящей встрече можно с коэффициентом 1.76 в «1хСтавке».

Игра начнется в 22:00 по московскому времени.