Павел Занозин сделал прогноз на матч «Ювентус» – «Бенфика»

Комментатор и ведущий Первого канала Павел Занозин поделился мнением о матче «Ювентус» – «Бенфика» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«„Ювентус“ – это просто ходячий анекдот. Если вы видели матч с „Салернитаной“, то наверняка посмеялись. Проигрывал 0:2, но затем сумел сравнять и даже выйти вперед, но гол не засчитали из-за офсайда, удалили половину команды. Потом, кстати, выяснилось, что гол отменили неправильно. Его надо было засчитывать.

На прошлой неделе на выезде „Ювентус“ уступил „ПСЖ“. Понятно, что именно „Ювентус“ и „Бенфика“ будут конкурентами за второе место в группе и как раз в очных матчах будут решаться все расклады. Уверен, что на домашний матч против „Бенфики“ „Ювентус“ ставит абсолютно все. Если его не выиграть, то сезон можно считать скомканным и Аллегри можно увольнять.

Думаю, что Аллегри постарается такого не допустить, поэтому во что бы то ни стало надо победить „Бенфику“. Понятно, что считается, что команды примерно равные, но именно „Ювентус“ на своем поле должен брать этот матч», – считает Занозин.

Поставить на П1 в матче можно за 2.20 в PARI. Интересно, но «Ювентус» лишь раз в истории обыграл «Бенфику», хотя клубы сыграли шесть официальных матчей – в далеком 1993 году в Кубке УЕФА туринцы на своем поле оказались сильнее со счетом 3:0.

Предстоящая встреча состоится 14 сентября в 22:00 по московскому времени.

Источник: РБ