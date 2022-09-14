Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал» – «РБ Лейпциг»

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Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов «Реал» Мадрид – «РБ Лейпциг».

«Нас ждет испано-немецкое противостояние. „Реал“ сейчас выглядит мощно. „РБ Лейпциг“, в свою очередь, поменял наставника. Вместо Тедеско пришел Розе – и дебютная игра ему удалась. Обыграли „Боруссию“ Дортмунд.

К тому же „Лейпциг“ перешел от схемы в три центральных защитника на два центральных, добавив одного игрока в середину поля. А ведь подбор игроков у „Лейпцига“ просто сумасшедший.

Ошибки „Реал“ в обороне допускает регулярно, причем во всех матчах чемпионата Испании текущего сезона мадридский клуб пропускал. Каким-то чудом „Реал“ не пропустил в матче с „Селтиком“, где была и штанга, и Куртуа, еще что-то там помешало. Первый тайм „Реал“ вытерпел, а во втором уже класс сказал свое слово.

Даже в отсутствие Бензема „Реал“ все равно остается „Реалом“. Есть Вальверде, есть Винисиус, есть Модрич. В составе „Реала“ есть кому забивать. Но то же самое можно сказать и про „Лейпциг“. Немецкий клуб после провала в первой игре вынужден будет рисковать во второй.

Мой прогноз на этот матч – это обе забьют и тотал матча больше 2,5 мяча. „Реал“ совсем не обязательно выиграет. Вполне может быть и ничья, к примеру 2:2. „Лейпциг“ не стоит недооценивать», – считает Генич. 

Поставить на ТБ 2,5 + ОЗ можно с коэффициентом 1.85 в Winline. Отметим, что «Реал» подходит к матчу на серии из восьми побед подряд. 

Предстоящая встреча состоится 14 сентября в 22:00 по Москве. 

Источник: РБ

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