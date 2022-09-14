Эльвин Керимов сделал прогноз на матч «Маккаби» Хайфа – «ПСЖ»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Эльвин Керимов поделился ожиданиями от матча «Маккаби» Хайфа – «ПСЖ» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«„Маккаби“ – команда, которая прошла серьезный путь в квалификации. Команда организованная, но на уровне Лиги чемпионов ей приходится тяжело — в первом туре проиграла „Бенфике“. Думаю, что „Маккаби“ в этой группе будет ожидаемо поставщиком очков.

„ПСЖ“ стартовал с заслуженной победы над „Ювентусом“, команда играет очень результативно, очень ярко, пока все хорошо. Мне кажется, что в Израиле парижане каких-то серьезных проблем испытать не должны. Их задача – максимально быстро обеспечить себе выход из группы с первого места. Предлагаю поставить на победу „ПСЖ“ и тотал больше 3,5», – считает Керимов.

Поставить на П2 + ТБ 3,5 в «1хСтавке» можно с коэффициентом 1.93. «ПСЖ» подходит к матчу на серии из 18 матчей без поражений.

Предстоящая встреча состоится 14 сентября в 22:00 по МСК.

Источник: РБ