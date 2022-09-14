Олеся Серегина сделала прогноз на матч «Локомотив» – «Краснодар»

Ведущая «Матч ТВ» Олеся Серегина поделилась ожиданиями от матча «Локомотив» – «Краснодар» в Кубке России.

«Обе команды в этом матче у меня вызывают вопросы. „Локомотив“ в большей степени, потому что уже можно говорить о кризисе, из которого будет очень сложно выбраться. Сейчас мы это очень хорошо видим.

После двух матчей, в которых удалось выиграть, пошли поражения во всех турнирах. Команда максимально разобранно подходит к этому матчу. Было бы странно сейчас ставить на победу „Локомотива“.

„Краснодар“, выиграв семь подряд матчей в РПЛ, уступил ЦСКА, причем проиграл крупно и допустил аж три пенальти в свои ворота. Можно говорить, что у „быков“ сейчас идет не самая чистая и аккуратная игра.

Можно предположить, что в этом матче будут голы, причем в обе стороны. Также я думаю, что „Краснодар“ не проиграет», – считает Серегина.

На ОЗ в матче в «Леоне» можно поставить за 1.64, на Х2 дают 1.43.

Отметим, что «Краснодар» выиграл всухую три из пяти последних матчей с «Локомотивом».

Предстоящая встреча состоится 14 сентября в 15:00 по московскому времени.

Источник: РБ