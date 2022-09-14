Хоккейный журналист Павел Лысенков сделал прогноз на матч «Ак Барс» – «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Сегодня обсудим матч чемпионата КХЛ, в котором „Ак Барс“ встретится с „Торпедо“. Это очень интересное волжское дерби, в котором встречаются Игорь Ларионов и Олег Знарок.

Специально не беру матчи этих команд, которые прошли ранее, потому что в принципе тенденция измениться не должна. На пресс-конференции Игорь Ларионов дал четко понять, что его команда в любом случае будет играть от атаки и отступать от этого нет плана.

Очень интересно посмотреть, как „Торпедо“ приедет в Казань и будет играть против Радулова, Шипачева. Очень интересно, как Ларионов со своими молодыми игроками будет на выезде играть от атаки против такой банды.

Все это очень интересно. Думаю, что это будет матч, где мы увидим много голов. В то же время мы помним, как „Ак Барс“ лихо раскатал ЦСКА именно во второй половине встречи.

Во-первых, беру тотал матча больше 5,5 шайбы. В этом я мало сомневаюсь. Если Ларионов обещал открывать форточку и бежать вперед, то игра будет результативной.

Также возьму победу „Ак Барса“ в основное время. В сентябре мастерство должно бить энтузиазм молодежи. Дома „Ак Барс“ просто обязан обыгрывать это молодое „Торпедо“», – считает Лысенков.

Поставить на ТБ 5,5 можно с коэффициентом 1.96 в «Бетсити», а на победу «Ак Барса» в основное время дают 1.57.

Предстоящая встреча состоится 14 сентября в 19:30 по времени Москвы.

Источник: РБ