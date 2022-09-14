Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Шахтер» – «Селтик»

Комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Селтик».

«Очень уплотнилось расписание Лиги чемпионов, команды играют каждую неделю.

„Шахтер“ – автор самой оглушительной сенсации в первом туре – крупная победа в гостях над „РБ Лейпциг“, которая привела к отставке Доменико Тедеско. Этого не ожидал никто, даже самые оптимистические болельщики „Шахтера“. После того как из команды разбежались легионеры, она потеряла за год чуть ли не два комплекта игроков.

Теперь, после крупной победы, домашний матч. В принципе, „Шахтеру“ есть с чем бороться против шотландского клуба. Думаю, что от этой игры надо ждать забитых мячей, потому что команды веселые и не особо искусные в обороне. Полагаю, что голы будут в этом матче. Очень хороший коэффициент дают на обе забьют и тотал больше 2,5. Уверенность в ставке – 8 из 10», – считает Андронов.

Поставить на ТБ 2,5 + ОЗ можно с коэффициентом 2.00 в Winline.

Оба клуба подходят к матчу в неплохой форме: и «Шахтер», и «Селтик» проиграли всего один из десяти последних официальных матчей.

Предстоящая встреча состоится 14 сентября в 19:45 по МСК.

Источник: РБ