PARI: клиенты ставят на выход «Амкала» в следующий этап Кубка России

Самый популярный российский медиафутбольный клуб «Амкал» в рамках 1/64 финала Кубка России сыграет с петербургской «Звездой» из Второй лиги. Игра состоится в среду, 14 сентября, на стадионе «Смена» – домашней арене академии «Зенита». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках своих клиентов на грядущую встречу.

Аналитики отдают предпочтение петербургскому клубу и предлагают поставить на его проход в следующий раунд с коэффициентом 1.72, что соответствует примерно 54% вероятности. Сделать ставку на выход «Амкала в следующий раунд можно за 2.00 (около 46%).

Клиенты PARI при этом больше склоняются, что дальше пройдет именно блогерский клуб: объем ставок на рынке прохода распределяется в пользу команды Германа El Classico в соотношении 58% на 42%.

Что касается пари на результат встречи по итогам основного времени, то и здесь шансы «Звезды» оцениваются чуть выше. Сделать ставку на победу подопечных Дмитрия Комбарова можно по коэффициенту 2.35 (примерно 40%), в то время как триумф «Амкала» котируется за 2.80 (около 33%). Поставить на ничейный исход можно за 3.40 (приблизительно 27%).

Если говорить о пари на результат встречи в основное время, то 65% от всего объема ставок на этом рынке приходится на победу «Звезды». На успех «Амкала» сделано 34% и 1% на ничью.

Букмекерская компания PARI дает расширенную линию на грядущий матч своего партнера. Если обе команды забьют, сыграет ставка по коэффициенту 1.60. Вариант, при котором «Амкал» отличится, как минимум, дважды, котируется за 2.40. Поставить на то, что победитель встречи определится по итогам серии пенальти, можно за 5.60.

Клуб из медиафутбола впервые принимает участие в розыгрыше Кубка России. В первом раунде Кубка «Амкал» обыграл красногорский «Зоркий». Основное время матча завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти медиафутбольный клуб оказался сильнее – 8:7. В следующем раунде «Амкал» с минимальным счетом победил ФК «Тверь».