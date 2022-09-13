PARI: «Ливерпуль» обыграет «Аякс» в Лиге чемпионов

Во втором туре группового этапа Лиги Чемпионов «Ливерпуль» сыграет с «Аяксом» на своей арене. Матч состоится во вторник, 13 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках своих клиентов на грядущую встречу.

По оценке аналитиков PARI, во встрече нет очевидного фаворита, но шансы английского клуба взять три очка выше. Сделать ставку на триумф «Ливерпуля» можно по коэффициенту 1.65, что соответствует 58% вероятности. Ставки на победу «Аякса» принимаются с коэффициентом 4.60 (около 22%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 4.40 (приблизительно 21%).

Клиенты PARI абсолютно уверены, что «Ливерпуль» реабилитируется за поражение в Неаполе и возьмет три очка: почти 83% от всего объема ставок на исход встречи приходится на триумф подопечных Юргена Клоппа. На успех гостей и ничью сделано 16% и 1% соответственно.

От грядущей встречи аналитики PARI ожидают открытой и результативной игры. Велика вероятность, что в матче будет забито как минимум три мяча: поставить на это можно за 1.40. Вариант, при котором забьют обе команды, котируется за 1.55.

Сделать ставку на то, что лидер атак «Ливерпуля» Мохаммед Салах забьет, можно за 1.90. Гол Дарвина Нуньеса котируется за 2.10, Луиса Диаса – за 2.40. А если отличится лидер «Аякса» Душан Тадич, сыграет ставка с коэффициентом 3.80.

Самая крупная ставка на данный момент составляет 100 000 рублей. Клиент поставил эти деньги на победу «Ливерпуля» по коэффициенту 1.55.

В первом туре ЛЧ «Ливерпуль» неожиданно разгромно уступил «Наполи» 1:4, а «Аякс» уверенно переиграл «Рейнджерс» 4:0.

Между собой «Ливерпуль» и «Аякс» в последний раз встречались в групповом этапе Лиги чемпионов в 2020 году, и тогда оба раза победил английский клуб, завершив оба матча победами с минимальным счетом 1:0.