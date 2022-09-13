PARI: «Бавария» – фаворит матча с «Барселоной». Клиенты ставят поровну

В главном матче 2-го тура Лиги чемпионов «Бавария» сыграет дома с «Барселоной». Встреча в Мюнхене состоится во вторник, 13 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд на успех в этой игре и рассказала о ставках клиентов на предстоящее событие.

Аналитики PARI в предматчевых раскладах отдают предпочтение «Баварии». Сделать ставку на победу чемпиона Германии можно с коэффициентом 1.90, что соответствует примерно 51% вероятности. Котировки на успех «Барселоны» составляют 3.80 (около 26%). Наименее вероятным вариантом считается ничья. Ставки на мирный исход принимаются за 4.25 (приблизительно 23%).

Клиенты PARI разделились при выборе своего фаворита: 50% от всего объема ставок на исход встречи приходится на триумф каталонцев. 48% сделано на победу «Баварии» и лишь 1% – на ничью.

По оценкам аналитиков, игра должна получиться богатой на голы. С высокой долей вероятности, в матче будет забито не менее трех мячей. Этому событию присвоен коэффициент 1.40. Поставить на то, что забьют обе команды, можно за 1.50.

Если говорить о пари на точный счет, то наиболее реальным результатом, по оценкам аналитиков PARI, считается победа «Баварии» 2:1. Котировки на этот вариант составляют 9.50. Если же хозяева выиграют со счетом 3:1, сыграет ставка с коэффициентов 13.00.

Клиентам PARI доступен и широкий выбор дополнительных ставок на встречу в Мюнхене. В частности, победа «Барселоны» по угловым котируется за 3.80. В то же время ставки на выигрыш «Баварии» с крупным счетом принимаются за 4.80. Если же зайдет ставка на нулевую ничью, банк увеличится в 17 раз.

Самая крупная ставка на данный момент составляет 120 000 рублей. Клиент поставил эти деньги на то, что «Барселона» не проиграет, по коэффициенту 2.00.

За три предыдущих сезона Лиги чемпионов «Бавария» и «Барселона» встречались друг с другом трижды, и все три матча завершались для каталонцев разгромными поражениями. В 2020 году немцы разнесли своего соперника в четвертьфинале со счетом 8:2, а в прошлом сезоне дважды выиграли по 3:0 на групповом этапе. Правда, на этот раз один из лучших нападающих мира Роберт Левандовски сыграет не за «Баварию», а за «Барселону».

В новом сезоне Лиги чемпионов обе команды стартовали с убедительных побед. В первом туре каталонцы дома разгромили чешскую «Викторию» (5:1), а немцы не оставили ни шанса «Интеру» в Милане (2:0).