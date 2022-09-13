У Шипачева одна шайба в четырех матчах за «Ак Барс». Форвард станет лучшим бомбардиром «регулярки» с вероятностью в 40%

Теги Александр Радулов КХЛ Ставки на спорт Вадим Шипачев Ставки на хоккей натив Ставки

Вадим Шипачев после перехода из московского «Динамо» в казанский «Ак Барс» набрал всего одно очко результативности. 

В четырех сезонах в составе московского клуба Шипачев набирал как минимум 65 очков результативности, трижды став лучшим бомбардиром регулярного чемпионата. Однако на новом месте у Вадима пока не складывается: одна шайба и ноль ассистов в четырех матчах. 

Возможно, результат связан с общей пробуксовкой казанского клуба на старте сезона – «Ак Барс» потерпел два поражения в четырех матчах. Лучшим бомбардиром казанцев пока является Александр Радулов, набравший 4 очка (3+1). 

Однако фаворитом бомбардирской гонки в «регулярке» все еще считает Шипачев – шансы на победу форварда чуть больше 40%. У Радулова, к примеру, всего 12%.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные