«Пари НН» забивает во втором тайме в восьми матчах подряд. На очереди матч с «Химками» в Кубке

13 сентября «Пари НН» сыграет с «Химками» на групповом этапе Кубка России.

Нижегородцы выиграли четыре из пяти последних официальных встреч и сыграл вничью с «Динамо». При этом клуб отличается во втором тайме в восьми матчах подряд – в последний раз «Пари НН» не отличался после перерыва в прошлом сезоне как раз в матче с «Химками» в РПЛ.

«Химки» же подходят к кубковой встрече проиграв пять из шести последних встреч, в четырех из которых клуб пропускал после перерыва.

Поставить на гол «Пари НН» во втором тайме можно с коэффициентом 1.54 в «Лиге Ставок».

Встреча начнется в 15:00 по МСК.