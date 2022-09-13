Алексей Гасилин сделал прогноз на матч «Бавария» – «Барселона»

Бывший футболист сборной России U-17 и «Зенита» Алексей Гасилин, ныне выступающий в составе медийного клуба «Амкал», сделал прогноз на матч второго тура группового этапа ЛЧ «Бавария» – «Барселона».

«„Бавария“ – один из главных фаворитов Лиги чемпионов. На старте группового раунда удалось обыграть „Интер“ (2:0). При этом команды в равных долях владели мячом, но немцы нанесли в три раза больше ударов в створ ворот. Подопечные Юлиана Нагельсмана находятся на третьем месте в Бундеслиге, пропустив вперед „Фрайбург“ и „Унион Берлин“. В активе клуба три победы и три ничьи. „Бавария“ не проигрывает в групповом этапе Лиги чемпионов с 2017 года на протяжении 29 игр. Наверняка мюнхенцы будут нацелены продлить эту серию в ближайшем матче. Команде придется встретиться не просто с „Барселоной“, а еще и с Робертом Левандовски, который был звездой „Баварии“ на протяжении последних лет. После его ухода летом в „Барсу“ игра мюнхенцев заметно изменилась, но не стала хуже.

Сам Левандовски отлично вписался в игру „Барселоны“. Он забил шесть голов в пяти турах Примеры и является лучшим бомбардиром турнира. В стартовом туре Лиги чемпионов он оформил хет-трик в ворота „Виктории Пльзень“. Итоговый счет матча (5:1). Команда не оставила шансов сопернику, нанеся в десять раз больше ударов в створ ворот, но здесь разница в классе налицо. „Барселона“ ворвалась в сезон очень ярко.

У команды всего лишь один пропущенный мяч в национальном первенстве, но „Бавария“ – очень неприятный соперник для каталонцев. В 2020 году мюнхенцы обыграли „Баварию“ (8:2). В 2021 году немцы дважды обыгрывали „Баварию“ в групповом раунде Лиги чемпионов со счетом 3:0. Исходя из статистики, отмечу фаворитом хозяев. Обе команды отлично начали сезон и качественно играют в атаке. Интересно, справится ли психологически Левандовски в матче против своей бывшей команды. Делаю ставку на победу хозяев + обе команды забьют», – считает Гасилин.

Поставить на П1 + ОЗ можно с коэффициентом 2.70 в Winline.

Предстоящая встреча состоится 13 сентября в 22:00 по МСК.

Источник: РБ