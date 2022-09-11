PARI: «Спартак» – фаворит матча РПЛ с «Ростовом»

В одном из главных матчей девятого тура РПЛ «Ростов» на своей арене сыграет со «Спартаком». Матч состоится в воскресенье, 11 сентября, и начнется в 19:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках своих клиентов на грядущую встречу.

Аналитики отдают небольшое предпочтение москвичам и предлагают поставить на «Спартак» с коэффициентом 2.40, что соответствует примерно 40% вероятности. Шансы «Ростова» взять три очка оцениваются коэффициентом 2.85 (около 33%), а ничейный исход котируется за 3.50 (приблизительно 27%).

Клиенты PARI не сомневаются в успехе красно-белых: почти 79% от всего объема ставок на исход встречи приходится на триумф москвичей. Около 15% сделано на победу южан и чуть более 6% – на ничью.

Вероятность того, что в матче будет забито не менее трех голов, оценивается коэффициентом 1.90. Вариант, при котором обе команды сумеют отличиться, котируется за 1.68.

Вероятность сухой победы красно-белых оценивается коэффициентом 4.00. А если ростовчане выиграют хотя бы один тайм, сыграет ставка с коэффициентом 1.88. Результативная ничья котируется за 3.80, а нулевая – за 11.50.

«Ростов» еще не проигрывал в чемпионате, при этом команда Валерия Карпина четырежды сыграла вничью, в том числе дважды на своем поле. «Спартак» в гостях одержал три победы при одном поражении и одной ничьей.

В прошлом сезоне «Ростов» в гостях сыграл со «Спартаком» вничью 1:1, а дома переиграл красно-белых со счетом 3:2.