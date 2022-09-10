PARI: ЦСКА – фаворит матча РПЛ с «Краснодаром»

ЦСКА и «Краснодар» в девятом туре РПЛ встретятся в Москве. Матч состоится в субботу, 10 сентября, и начнется в 17:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках своих клиентов на грядущую встречу.

Согласно оценке аналитиков, фаворитом считаются хозяева поля. Поставить на победу «армейцев» можно с коэффициентом 1.65, что соответствует примерно 58% вероятности. Сделать ставку на «Краснодар» можно за 5.00 (около 23%). Ничейный исход котируется за 4.10 (приблизительно 19%).

Клиенты PARI не сомневаются в успехе красно-синих: почти 87% от всего объема ставок на исход встречи приходится на триумф москвичей. Около 10% сделано на победу южан и чуть более 3% – на ничью.

На то, что в матче будет забито не менее трех голов, предлагается коэффициент 1.80. Вариант, при котором обе команды сумеют отличиться, котируется аналогичным образом.

Вероятность сухой победы красно-синих оценивается коэффициентом 2.90. А если «быки» выиграют хотя бы один тайм, сыграет ставка с коэффициентом 2.75.

Самая крупная ставка на данный момент составляет 116 000 рублей. Клиент поставил эти деньги на то, что в матче будет более двух забитых мячей, по коэффициенту 1.82.

ЦСКА в домашних матчах пока не потерял ни одного очка, но и «Краснодар» в гостях играет успешно. На счету южан две победы в трех выездных матчах и одна ничья. В прошлом сезоне матч первого круга завершился нулевой ничьей, в Краснодаре хозяева победили с минимальным счетом.