ЦСКА – «Краснодар»: прогноз на матч РПЛ от Olimpbet

ЦСКА примет «Краснодар» в центральном матче 9-го тура РПЛ. Букмекерская компания Olimpbet рассказывает о матче и коэффициентах на самые популярные ставки.

В какой форме ЦСКА

«Армейцы» удачно начали сезон: команда набрала 17 очков в восьми турах и делит с «Краснодаром» второе место в РПЛ. Особенно сильно москвичи играют дома: четыре победы в четырех матчах. На своем поле ЦСКА победил «Урал» (2:0), «Сочи» (3:0), «Факел» (4:1) и «Ахмат» (4:2). Если «армейцы» продлят беспроигрышную серию в ближайшем матче, то оторвутся от «быков» и вплотную приблизятся к лидирующему «Зениту». Поэтому на матч с «Краснодаром» ЦСКА выйдет предельно мотивированным.

В какой форме «Краснодар»

«Краснодар», как и ЦСКА, набрал 17 очков. Подняться так высоко «быки» смогли благодаря трехматчевой победной серии. В последних матчах «Краснодар» победил «Оренбург» (2:0), «Торпедо» (4:1) и «Сочи» (2:1). Однако эти соперники уступают «Краснодару» в классе, а в играх с топ-клубами у «быков» уже были проблемы в этом сезоне. Команда уступила «Спартаку» (1:4) и сыграла вничью с «Динамо» (0:0). Показательно, что матч с красно-белыми стал худшим для «Краснодара» по игре в обороне: «быки» позволили сопернику наиграть на 2,53 ожидаемых гола.

Olimpbet считает фаворитом хозяев

В линии Olimpbet на победу ЦСКА можно поставить за 1.77, на ничью – за 3.92, на победу «Краснодара» – за 4.67. Москвичи не проигрывают краснодарцам на своем поле на протяжении трех встреч. Последний раз ЦСКА уступил «Краснодару» в родных стенах в октябре 2018 года.

На победу ЦСКА с форой (-1) в Olimpbet можно поставить за 2.32. Эта ставка прошла во всех домашних матчах «армейцев» в этом сезоне. В родных стенах москвичи особенно результативны и забивают по 3,25 мяча в среднем за игру.

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