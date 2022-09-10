Константин Генич сделал прогноз на матч «Химки» – «Крылья Советов»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч девятого тура РПЛ «Химки» – «Крылья Советов».

«Первая домашняя игра для Спартака Гогниева в качестве главного тренера „Химок“. Будем откровенны, матч с предысторией. В прошлом сезоне игра между этими командами стала скандальной и последней для арбитра Матюнина. Сейчас все только разгоняется. „Химки“ проиграли последние 5 матчей, ситуацию выправить не удается. Даже краткосрочная работа Писарева, к сожалению, каких-то дивидендов не принесла.

„Крылья“ тоже чуть-чуть подкорректировали состав. Защитник Чиркович пришел. „Крылья“ – команда играющая. И „Химки“ теперь будут командой, которая играет в атаку. Перешли на схему с трех центральных на четыре в линию. Плюс, сейчас „Химки“ играют дома, за спиной серия поражений. Наверняка поработали на неделе над тем, чтобы вернуть какую-то уверенность. Но уверенность может вернуть только результат.

Учитывая, какой футбол ставит Спартак Гогниев, учитывая соперника напротив, который любит работать с мячом, много моментов создает, я думаю, будет „вершок“. По крайней мере, если „Химки“ будут играть так, как они это делали с „Оренбургом“, то о каком-то балансе здесь говорить сложно. „Химкам“ очень нужны очки, положительные эмоции. Стало быть, они будут рисковать и лезть в атаку, „Крылья“ могут этим воспользоваться.

Мой прогноз – тотал больше 2,5 мяча», – считает Генич.

Поставить на ТБ 2,5 можно с коэффициентом 1.83 в Winline. Отметим, что в пяти подряд личных встречах команд в РПЛ было забито как минимум три мяча.

Предстоящая встреча состоится 10 сентября в 15:00 по времени Москвы.

Источник: РБ