Winline задает новый формат просмотра выездных матчей

10 и 11 сентября в Краснодаре и Москве Winline организует просмотр выездных матчей «Краснодара» и «Спартака» на открытом воздухе.

10 сентября

В Амфитеатре парка «Краснодар» состоится просмотр матч ЦСКА – ФК «Краснодар». Вход для гостей и жителей города будет свободный.

Погода в городе позволяет проводить мероприятия на открытом воздухе, и в субботу болельщики смогут посмотреть матч в амфитеатре на огромном экране. Помимо просмотра матчей зрителей будет ждать ряд активностей:

«живой» комментарий от ведущего;

музыкальный концерт перед началом матча от группы «SODA»;

розыгрыш мерча в формате викторины;

турнир по сабсоккеру в перерыве;

футбольный дартс.

Winline и «Краснодар» не планируют останавливаться на одном матче, и уже 8 октября в амфитеатре состоится просмотр игры «Ростов» – «Краснодар».

11 сентября

На следующий день на «Открытие Банк Арена» болельщики московского клуба смогут посмотреть матч девятого тура РПЛ «Ростов» – «Спартак» в Winline Club.

Просмотр игры в Winline Club – это сочетание просмотра классного футбола, общения с единомышленниками и звездными гостями, разнообразное меню и розыгрыш призов.

Вести программу вечера и комментировать матч будут Алексей Ярошевский и Камиль Харисов.

Все посетители Winline Club получают бесплатный Welcome-сет, в который входит возможность попробовать фирменные блюда и напитки. А также возможность поучаствовать в конкурсах и квизе «Знаешь ли ты?», где будут разыграны джерси с автографами спартаковцев, фирменный красно-белый мерч и многое другое.