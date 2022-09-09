Olimpbet вернет 25% от ставки на Хамзата Чимаева в бою с Нэйтом Диасом

В ночь с 10 на 11 сентября Хамзат Чимаев, боец чеченского происхождения, представляющий Швецию, встретится с американцем Нэйтом Диасом. Бой в рамках турнира UFC 279 пройдет в Лас-Вегасе и начнется не раньше шести часов утра по московскому времени.

Букмекерская компания Olimpbet запускает акцию перед одним из самых интригующих поединков сентября. Olimpbet вернет 25% от суммы ставки на победу Чимаева, если он проиграет или поединок завершится вничью. В акции участвуют ординары от 500 рублей на победу Хамзата.

28-летний Чимаев – один из самых хайповых бойцов в UFC. Он дебютировал в промоушене в 2020 году и провел пять боев. Хамзат не только выиграл во всех поединках, но и каждый раз забирал бонус за лучшее выступление вечера. Бескомпромиссная манера ведения боя и эмоциональность в октагоне сделали Чимаева одним из самых узнаваемых бойцов лиги.

37-летний Диас – легенда UFC. Он дебютировал в промоушене еще 2007 году. Диас провел в лиге 23 боя, одержал 13 побед и потерпел 10 поражений. Пиком карьеры американца стала победа над Конором Макгрегором в 2016-м. Диас вышел на замену вместо Рафаэля Дос Аньоса и неожиданно победил ирландца удушающим приемом во втором раунде. С тех пор Диас провел в UFC лишь четыре боя, в которых потерпел три поражения. Последний раз он выходил в октагон больше года назад – в июне 2021 года.

Чимаев будет фаворитом боя, но Olimpbet застрахует своих клиентов на случай сенсации. Делайте ставку на победу Хамзата, а если он не выиграет, то компания вернет 25% суммы.