«Манчестер Юнайтед» после поражения от «Сосьедада» остается одним из главных претендентов на победу в ЛЕ

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В первом туре группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил «Реал Сосьедаду» со счетом 0:1. 

Единственный гол встречи на 59-й минуте встречи забил Браис Мендес, реализовавший 11-метровый удар. 

Несмотря на поражение в первом туре, «МЮ» остается одним из главных претендентов на победу в Лиге Европы – шансы английского клуба на успех оценивают в 10%. Отметим, что в сезоне-2020/21 «Манчестер» уже играл в финале турнира, где уступил «Вильярреалу» в серии пенальти. 

Ну а главный претендент – лондонский «Арсенал» с 15% вероятности. Парни Артеты в первом туре группового этапе обыграли на выезде «Цюрих».

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