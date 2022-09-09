PARI: «Сочи» – фаворит матча РПЛ с «Динамо», но клиенты ставят на москвичей

Матч «Сочи» – «Динамо» откроет программу девятого тура РПЛ. Игра состоится в пятницу, 9 сентября, и начнется в 20:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках своих клиентов на грядущую встречу.

Согласно оценке аналитиков, фаворитом считаются хозяева. Поставить на победу «Сочи» можно с коэффициентом 1.95, что соответствует 50% вероятности. Сделать ставку на «Динамо» можно за 3.90 (25%). Ничейный исход котируется за 3.90.

Клиенты PARI при этом больше склоняются к тому, что именно москвичи возьмут три очка: почти 54% от всего объема ставок на исход встречи приходится на триумф «Динамо». 28% сделано на победу южан 18% – на ничью.

На то, что в матче будет забито не менее трех голов, предлагается коэффициент 1.65. Вариант, при котором обе команды сумеют отличиться, котируется за 1.62.

Самая крупная ставка на данный момент составляет 50 000 рублей. Клиент поставил эти деньги на то, что «Динамо» забьет, по коэффициенту 1.35.

В прошлом сезоне команды до последнего вели борьбу за серебро. В заключительном туре ФК «Сочи» в гостях разгромил динамовцев в Москве со счетом 5:1 и занял второе место, отправив бело-голубых на третье.

В нынешнем сезоне «Динамо» пока не потерпело в РПЛ ни одного поражения, московский клуб чередует победы с ничьими. Бело-голубые набрали 16 очков и на один балл отстают от ЦСКА и «Краснодара», которые расположились на второй и третье строчке. Сочинцы в восьми матчах одержали четыре победы, трижды проиграли и один раз сыграли вничью. С 13 очками команда занимает седьмую строчку в турнирной таблице.