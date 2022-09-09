Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Вердер» – «Аугсбург»

Комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов поделился ожиданиями от матча «Вердер» – «Аугсбург» в шестом туре немецкой Бундеслиги.

«Матч, который открывает очередной тур Бундеслиги. „Вердер“ очень ярко и результативно играет в своих играх, причем это касается не только атаки, но и того, что у их собственных ворот происходит. Команда, в общем, почти вернулась в первое десятилетие этого века, когда у „Вердера“ был титул самой зрелищной команды Германии, то есть в матчах с ее участием забивалось наибольшее количество мячей. Примерно то же самое происходит и сейчас. При этом „Вердер“ уже добился результатов, которые вызывают серьезное уважение. Он обыграл дортмундскую „Боруссию“ на ее поле, проигрывая к 89-й минуте со счетом 0:2.

„Аугсбург“ в последних матчах потерпел поражения, но, естественно, нужны какие-то изменения, команда должна перестраиваться. Я уверен, что она будет это делать. Но такой выезд – это не очень удобный момент для того, чтобы какие-то корректировки вносить, потому что после трех поражений подряд нужно набирать какие-то очки. Возможно, „Аугсбург“ постарается сыграть построже от обороны, хотя, на мой взгляд, это не имеет большой перспективы.

Думаю, лучшая ставка на этот матч – мультиколичество голов, то есть 2-3 гола в игре. Предвижу, что все-таки „Аугсбург“ не сможет раскрепоститься и будет зажат у собственных ворот. А „Вердер“ вряд ли сможет назабивать много в этой встрече», – считает Андронов.

Поставить на 2-3 гола в матче можно с коэффициентом 2.05 в «1хСтавке». Ставка играла в последних трех личных встречах клубов в Бундеслиге.

Встреча состоится 9 сентября в 21:30 по МСК.

Источник: РБ