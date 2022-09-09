«Ростов» представил новую форму с подсолнухами к матчу со «Спартаком». На стадионе в день матча построят хутор для болельщиков

Уже в это воскресенье на «Ростов Арене» в рамках 9-го тура РПЛ состоится матч против «Спартака». «Ростов» выйдет на поле в специальной форме, которая была разработана совместно с генеральным партнером команды букмекерской компанией BetBoom.

Новый дизайн приурочен к 85-летию Ростовской области. Экипировка выполнена в привычно ярко-желтом цвете, но теперь форму украсят подсолнухи – символ ростовского региона. После окончания матча эти футболки будут разыграны на аукционе, средства от которого пойдут на благотворительные цели.

Помимо новой формы, болельщиков клубов будет ждать уникальное пространство от BetBoom «БетБумъ Хуторъ», которое будет располагаться возле «Ростов Арены». Гостей ждет настоящий казачий хутор с ярким интерактивом, где для любителей футбола будут организованы:

Фото-зона;

Игровая зона с любимыми играми: кикером, пинг-понгом и знакомой всем с детства игрой в «Городки»;

Буккроссинг с классической литературой ростовских авторов, болельщики могут забирать книги с собой;

Интерактивная карта Ростовской области, где гости зоны смогут найти и указать район откуда они приехали на матч;

Аутентичная футбольная панна для всех желающих попробовать себя в футболе 1×1;

Аттракцион «ложечный тир».

Также у болельщиков будет возможность поучаствовать в розыгрыше от BetBoom.