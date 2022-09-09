«Салават Юлаев» пропускает во втором периоде в семи из восьми последних игр КХЛ. Впереди домашняя игра с «Трактором»

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9 сентября «Салават Юлаев» примет на своем льду «Трактор» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. 

«Салават Юлаев» проиграл два из трех матчей на старте КХЛ, при этом башкирский клуб пропускает во втором периоде в семи из восьми последних игр в чемпионате: не удалось забросить только СКА в первом туре «регулярки». 

«Трактор» забросил во втором отрезке встречи только одну шайбу в текущем сезоне – в домашнем матче с «Северсталью».

Поставить на шайбу «Трактора» во втором периоде можно с коэффициентом 1.79 в «Бетсити»

Встреча начнется в 17:00 по Москве.

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