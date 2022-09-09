Павел Лысенков сделал прогноз на матч «Северсталь» – ЦСКА

Хоккейный журналист Павел Лысенков сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» – ЦСКА.

«Очень интересная игра. „Северсталь“ на старте чемпионата наделала шуму, когда сначала в Челябинске победила „Трактор“ (4-2), а потом сделала какую-то фантастику в Магнитогорске, уступая 0:3, но победив 4:3 в овертайме. Причем три гола были забиты, когда „Северсталь“ снимала вратаря.

Да, при этом „Северсталь“ еще уступила „Автомобилисту“ в Екатеринбурге (3:4). Но там был матч от ножа, и команда Андрея Разина выглядела очень достойно.

Кроме того, „Северсталь“ проводит первый домашний матч сезона в Череповце, и перед своими зрителями малобюджетная команда очень постарается показать себя с лучшей стороны.

ЦСКА стартовал бодро, разгромив „Магнитку“ (6:2). Но после этого были невыразительная возня с „Нефтехимиком“ (5:4 ОТ) и поражение от „Ак Барса“ (1:5), в котором мы увидели, что Казань просто сильнее.

Я бы в этом матче взял кэф 2,55 на то, что „Северсталь“ победит пусть даже в дополнительное время или по буллитам. Если и рисковать, то где же, если не в такой встрече? Команда Разина показывает фантастический хоккей, а команда Федорова на старте сезона не слишком стабильна», – считает Лысенков.

Поставить на победу «Северстали» в матче можно с коэффициентом 2.65 в «Лиге Ставок».

Предстоящая встреча состоится 9 сентября в 19:30 по МСК.

Источник: РБ