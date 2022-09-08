Овечкин договорился с Фонбет о повышенном бонусе для новых клиентов

Фонбет объявляет о старте акции «Овечкин – капитан call-центра». Амбассадор букмекерской компании, обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин на один день стал оператором call-центра. Трехкратный чемпион мира общался с клиентами компании, получал обратную связь о работе компании и отвечал на все возникающие вопросы. А еще Ови договорился о повышении бонуса до 3000 рублей новым клиентам.

Для получения повышенного фрибета нужно пройти регистрацию в Фонбет на любой платформе и полную идентификацию. Шесть бонусов по 500 рублей будут зачислены на ваш счет после внесения депозита от 100 рублей. Использовать бонус можно в мобильном приложении на любые события. Срок действия бонуса – 7 дней.