PARI: «Манчестер Юнайтед» продлит успешную серию в Лиге Европы

Уже на старте нового сезона Лиги Европы болельщиков ждет топ-матч. В гости к «Манчестер Юнайтед» приедет «Реал Сосьедад». Игра состоится 8 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд в сегодняшней встрече на «Олд Траффорд» и рассказала о ставках своих клиентов.

В предматчевых раскладах аналитики PARI отдают предпочтение англичанам. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.62, что соответствует примерно 60% вероятности. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.30 (около 23%), а шансы гостей на успех оцениваются в 5.70 (приблизительно 17%).

Клиенты PARI абсолютно уверены, что «МЮ» стартует в текущем розыгрыше Лиги Европы с победы: почти 99% от всего объема ставок на исход встречи приходится на триумф подопечных Эрика тен Хага.

Вероятность увидеть от «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад» не менее трех забитых мячей оценивается коэффициентом 1.80. Такие же котировки у ставки «обе забьют».

PARI также предлагает своим клиентам широкий выбор дополнительных ставок на грядущий матч. Например, поставить на победу «Манчестер Юнайтед» с преимуществом в два мяча можно за 2.70. Если в матче будет подано больше 10 угловых, сыграет ставка 2.37. Наконец, прогноз на нулевую ничью может принести 12-кратный выигрыш.

Самая крупная ставка на данный момент составляет 100 000 рублей. Клиент поставил эти деньги на победу «МЮ» по коэффициенту 1.62.

«Манчестер Юнайтед» подходит к матчу в отличной форме, располагаясь в группе лидеров АПЛ. После двух поражений на старте сезона команда Эрика тен Хага обыграла четырех соперников подряд, включая лидера – лондонский «Арсенал» (3:1).

Испанцам, по мнению аналитиков PARI, будет сложно что-то противопоставить такому сопернику. За лето «Реал Сосьедад» потерял нескольких ключевых игроков, а на старте чемпионата набрал семь очков в четырех матчах и идет в середине таблицы. Команда уже успела проиграть топ-сопернику. «Барселона» увезла из Сан-Себастьяна победу со счетом 4:1.

В феврале 2021 года «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад» пересекались в 1/16 финала Лиги Европы. Тогда англичане прошли дальше за счет крупной победы (4:0) на выезде и ничьей (0:0) в ответном матче.