«Торпедо» подходит к матчу с «Автомобилисту» на впечатляющей домашней серии

8 сентября нижегородское «Торпедо» примет на своем льду «Автомобилист» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Хозяева забивают во втором периода дома в девяти последних официальных встречах в рамках Континентальной хоккейной лиги, в том числе в первых двух матчах текущего сезона.

«Автомобилист» же в единственном выездном матче текущего сезона смог отстоять свои ворота в неприкосновенности во втором отрезке встречи.

Поставить на шайбу нижегородцев во втором периоде можно с коэффициентом 1.56 в «Бетсити».

Встреча начнется в 19:30 по МСК.