«Торпедо» подходит к матчу с «Автомобилисту» на впечатляющей домашней серии

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8 сентября нижегородское «Торпедо» примет на своем льду «Автомобилист» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. 

Хозяева забивают во втором периода дома в девяти последних официальных встречах в рамках Континентальной хоккейной лиги, в том числе в первых двух матчах текущего сезона. 

«Автомобилист» же в единственном выездном матче текущего сезона смог отстоять свои ворота в неприкосновенности во втором отрезке встречи. 

Поставить на шайбу нижегородцев во втором периоде можно с коэффициентом 1.56 в «Бетсити»

Встреча начнется в 19:30 по МСК.

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