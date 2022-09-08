ПСВ примет «Буде-Глимт» в Лиге Европы: все внимание на второй тайм

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8 сентября ПСВ сыграет с «Буде-Глимт» в первом туре группового этапа Лиги Европы. 

В последних матчах обоих клубов просматриваются интересные статистические закономерности: 

  • ПСВ пропустил во втором тайме в пяти из шести последних домашних матчах – не удалось поразить ворота клуба после перерыва только скромному «Волендаму» в чемпионате Нидерландов 
  • «Буде» забивает во втором тайме в четырех подряд гостевых матчах, в том числе в играх с «Динамо» Загреб и «Жальгирисом» в квалификации Лиги чемпионов. 

Поставить на гол норвежского клуба после перерыва можно с коэффициентом 2.10 в «1хСтавке»

Встреча начнется в 19:45 по времени Москвы.

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