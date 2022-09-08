Комментатор телеканала Viasat Sports Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Фенербахче» – «Динамо» Киев в первом туре группового этапа Лиги Европы.

«Начинается Лига Европы и в первом туре „Фенербахче“ встречается с киевским „Динамо“. Команды уже играли между собой в квалификации Лиги чемпионов. Киевское „Динамо“ поставило шлагбаум перед турецким клубом. Как раз в выездной встрече удалось победить, причем в овертайме.

Сами динамовцы не сумели пробиться в Лигу чемпионов, так как „Бенфика“ оказалась сложным соперником. Теперь эти команды будут продолжать выяснять между собой отношения в Лиге Европы.

Игорь Суркис, комментируя результаты жеребьевки, сказал, что эта группа сравнима с Лигой чемпионов. Может, оно так и есть. „Фенербахче“ наверняка держит зуб на киевлян, они помнят то поражение. Наверняка будут пробовать отомстить.

„Динамо“ плохо начал чемпионат Украины. После двух неудачных матчей динамовцы сами должны понимать, причем они отлично понимают, какой у них будет соперник и как он будет мотивирован.

Не знаю, что будет в плане результата, но и у тех, и у других есть проблемы в обороне. Отсюда у меня и ставка на „обе забьют“, потому что в данном случае лучше ставить на надежное развитие событий. Уверенность 7 по 10-балльной системе», – считает Андронов.

Поставить на голы обеих команд можно с коэффициентом 1.74 в «1хСтавке».

Отметим, что киевский клуб подходит к матчу на серии из четырех подряд поражений.

Предстоящая встреча состоится 8 сентября в 19:45.

Источник: РБ