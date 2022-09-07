Успешный двойник: невероятная неделя клиента BetBoom, на которой он выиграл более 5 200 000 рублей!

Клиент букмекерской компании BetBoom собрал два сверхуспешных экспресса, которые принесли ему 5 275 693 рубля. Коэффициент первого купона составил 2,49 и состоял всего из трех событий, на которые беттор поставил 1 000 000 рублей.

Второй купон был собран на следующий день, но событий было уже восемь с общим кэфом 14,28. Беттор рискнул небольшой частью от прошлого выигрыша, поставив 195 000 рублей.

В купоны попали самые разнообразные исходы – от победы одной из команд до форы и двойных шансов:

Удивительно, что события с самыми большими кэфами зашли достаточно легко: матчи с П1 за 1,75, 1,68 и 1,60 закончились с результатами 3:1, 3:0 и 4:0 соответственно.

Загубить экспресс могло противостояние «Бенфики» с «Визелой» в рамках 5-го тура португальской Примейра-лиги. Клиент БК BetBoom поставил на победу хозяев, но недооценил соперников «Бенфики», которые повели в счете в начале первого тайма. Камбэк удался только на 97-й минуте – Жоау Мариу с пенальти забил победный мяч.

Напомним, что в BetBoom продолжается акция «Экспресс дня». Каждый день букмекер предлагает 5 новых экспрессов, итоговый коэффициент которых умножается на 1,15. Подробности по ссылке https://betboom.ru/actions/dayexpress.