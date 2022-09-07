В Дании собираются запретить знаменитостям рекламировать ставки на спорт

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Министр Дании по налогам Йеппе Бруус внес предложение запретить знаменитостям рекламировать азартные игры, в том числе ставки на спорт. 

«Мы должны защитить наших детей и молодежь от ставок. Многие дети и молодые люди испытывают финансовые трудности из-за азартных игр. Этой тенденции нужно противостоять», – передает слова министра датское издание The Local. 

Правительство страны вскоре начнет переговоры и обсуждение новых мер, которые помогут снизить зависимость населения от азартных игр. Ранее Бруус предлагал запретить рекламу ставок в течении 15 минут до и после спортивных трансляций по телевидению. 

По информации министерства налогов Дании, в 2021 около 480 тысяч граждан страны столкнулись с проблемами, связанными с азартными играми. 

Источник: РБ

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