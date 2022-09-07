PARI: «Ливерпуль» и «Наполи» устроят голевое шоу в Лиге чемпионов

Один из самых зрелищных матчей на старте группового турнира Лиги чемпионов ожидается в Неаполе. В гости к «Наполи» приедет шестикратный победитель турнира и финалист прошлого сезона «Ливерпуль». Матч состоится 7 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд на успех в предстоящей игре.

По оценке аналитиков PARI, во встрече нет очевидного фаворита, но шансы английского клуба взять три очка выше. Сделать ставку на триумф «Ливерпуля» можно по коэффициенту 2.05, что соответствует 48% вероятности. Ставки на победу «Наполи» принимаются с коэффициентом 3.75 (около 26%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 3.70 (приблизительно 26%).

Клиенты PARI абсолютно уверены, что «Ливерпуль» успешно съездит в Неаполь: почти 87% от всего объема ставок на исход встречи приходится на триумф подопечных Юргена Клоппа. На успех хозяев и ничью сделано 11% и 2% соответственно.

От «Наполи» и «Ливерпуля» аналитики PARI ожидают открытой и результативной игры. Велика вероятность, что в матче будет забито как минимум три мяча – поставить на это событие можно за 1.62. Вариант, при котором забьют обе команды, котируется за 1.53.

PARI также предлагает своим клиентам широкий выбор дополнительных ставок на встречу «Наполи» и «Ливерпуля». Победа гостей с разницей в один мяч оценивается коэффициентом 4.00, а если счет будет открыт в первые 15 минут, сыграет ставка за 2.55. Если же зайдет ставка «никто не забьет», банк увеличится в 16 раз.

Сделать ставку на то, что лидер атак «Ливерпуля» Мохаммед Салах забьет, можно за 2.20. А если новичок неаполитанцев Хвича Кварацхелия продолжит забивать и в Лиге чемпионов, сыграет ставка с коэффициентом 4.50.

Самая крупная ставка на данный момент составляет 322 810 рублей. Клиент поставил эти деньги на то, что «Ливерпуль» забьет не более трех мячей, по коэффициенту 1.09.

«Наполи» подходит к матчу с «Ливерпулем» в статусе одного из лидеров Серии А. Команда Лучано Спаллетти за пять стартовых туров набрала 11 очков и делит второе-третье места с чемпионом Италии «Миланом». При этом грузинский новичок неаполитанцев Хвича Кварацхелия входит в число лучших бомбардиров чемпионата с четырьмя мячами. К тому же он был признан лучшим игроком турнира по итогам августа.

«Ливерпуль» начал сезон с победы в Суперкубке Англии над «Манчестер Сити», но выдал слабый старт в Премьер-лиге. В шести матчах команда Юргена Клоппа набрала девять очков и занимает лишь седьмое место в турнирной таблице АПЛ.