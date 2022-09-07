PARI: «Бавария» – фаворит суперматча в ЛЧ с «Интером»

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов обладатель Кубка Италии миланский «Интер» сыграет с чемпионом Германии «Баварией». Матч состоится 7 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках клиентов на грядущую встречу.

Согласно оценке аналитиков, немецкий клуб считается фаворитом предстоящего матча. Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 1.82, что соответствует примерно 54% вероятности. Шансы «нерадзурри» завоевать три очка в первом матче турнира равны 4.20 (около 23%). Сделать ставку на ничейный исход можно за 4.20 (приблизительно 23%).

Клиенты PARI абсолютно уверены, что «Бавария» начнет путь за трофеем с победы: почти 97% от всего объема ставок на исход встречи приходится на триумф подопечных Юлиана Нагельсмана, в то время как на успех «Интера» и ничью сделано примерно 2% и 1% соответственно.

Аналитики ожидают, что матч будет богатым на голы. Вероятность того, что в грядущем поединке будет забито не менее трех голов, оценивается коэффициентом 1.50. Вариант, при котором обе команды сумеют отличиться, котируется за 1.58.

Если говорить о пари на точный счет, то наиболее вероятным результатом, согласно оценке аналитиков PARI, считается ничья 1:1. Этот вариант котируется за 8.50. В случае если гости победят со счетом 2:1, сыграет коэффициент 9.00.

Кроме того, PARI предлагает своим клиентам широкий выбор дополнительных ставок на эту игру. В частности, если «Бавария» выиграет всухую, сыграет ставка с коэффициентом 3.50. Вариант, при котором мюнхенцы будут проигрывать по ходу встречи, но в итоге победят, котируется за 7.60. В случае, если «Интер» выиграет хотя бы один тайм, сыграет ставка по коэффициенту 2.35.

Также PARI принимает ставки на индивидуальные показатели игроков. Сделать ставку на гол форварда гостей Садио Мане можно за 2.30, а если отметятся забитым мячом его партнеры по атаке Серж Гнабри или Томас Мюллер, сыграет ставка за 2.75 или 3.00 соответственно. На забитый мяч в исполнении нападающих «Интер» Лаутаро Мартинеса или Эдина Джеко можно поставить за 3.20.

Самая крупная ставка на данный момент составляет 117 500 рублей. Клиент поставил эти деньги на «Баварию» с нулевой форой по коэффициенту 1.40.

«Бавария», по мнению букмекеров, входит в число фаворитов Лиги чемпионов. Поставить на победу команды Юлиана Нагельсмана в турнире можно с коэффициентом 7.00. На «Интер» дают коэффициент 50.00.

Команда Симоне Индзаги набрала 9 очков в пяти стартовых матчах Серии А, на выходных уступив в дерби «Милану». Мюнхенцы в Бундеслиге также сыграли пять матчей, в которых трижды победили и дважды сыграли вничью.