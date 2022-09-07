«Шахтер» и «Динамо» Загреб – две главные сенсации первого тура ЛЧ: на победу первых давали всего 10%, вторых – около 12%

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«Шахтер» и «Динамо» одержали сенсационные победы в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. 

«Шахтер» на выезде обыграл «РБ Лейпциг» – 4:1. Дубль в составе украинского клуба оформил форвард Марьян Швед, по голу на свой счет записали Михаил Мудрик и Лассина Траоре. Перед матчем на победу «Шахтера» давали коэффициент 9.02, то есть около 10% вероятности. 

«Динамо» в Хорватии одержало минимальную победу над «Челси» – 1:0. Победный гол забил полузащитник Мислав Оршич. На загребский клуб давали коэффициент 7.53, то есть около 12% вероятности. 

Во втором туре «Шахтер» сыграет с «Селтиком», «Динамо» примет на своем поле «Милан».

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